Türkiye’nin bir çok bölgesinde CHP’li belediyeler halkın vergileri ile alınan Halka hizmet için kullanılması gereken resmi belediye araçları ile Özel Şahış Gazetesi olan Sözcü gazetesi dağıttı. Sözcü gazetesi bugün internet sitesinden gazeteyi dağıtan CHP’li belediyelerin listesini yayınladı. CHP'li Belediyeler Ekmek Yerine Gazete Dağıttı! Tüm Türkiye'den Tepki Var

CHP'li Belediyeler Ekmek Yerine Gazete Dağıttı! Tüm Türkiye'den Tepki Var

Türkiye’nin bir çok bölgesinde CHP’li belediyeler halkın vergileri ile alınan Halka hizmet için kullanılması gereken resmi belediye araçları ile Özel Şahış Gazetesi olan Sözcü gazetesi dağıttı. Sözcü gazetesi bugün internet sitesinden gazeteyi dağıtan CHP’li belediyelerin listesini yayınladı. CHP'li Belediyeler Ekmek Yerine Gazete Dağıttı! Tüm Türkiye'den Tepki Var

Türkiye'de 11 - 12 Nisan 2020 Tarihlerinden koronavirüs Covid-19 salgının önlenmesi sebebiyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıp birçok belediye halka hizmet adına çeşitli hizmetlere imza atarken, CHP'li belediyeler Sözcü Gazetesi'ne hizmette yarıştı. CHP'li belediyeler adeta Sözcü'nün postacısı haline geldi.

Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı.

Sözcü gazetesi bugün rezaleti kendisi de itiraf etti. Sözcü'yü bedava dağıtan CHP'li belediyelerin listesini yayınladı. İşte Sözcü.com.tr'de yayınlanan o liste:

* İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri

*Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri

* İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri

* Aydın Efeler Belediyesi

* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

* Samsun Atakum Belediyesi

* Konyaaltı Belediyesi

* Edremit Belediyesi

* Bodrum Belediyesi

* Kuşadası Belediyesi

* Denizli Merkezefendi Belediyesi

* Milas Belediyesi

* Muğla Büyükşehir Belediyesi

* Marmaris Belediyesi

* Muğla Menteşe Belediyesi

Türkiye'nin Birçok İlinden Chp'li belediyelere ve Sözcü'ye Tepkiler çığ gibi büyüyor

Sosyal medyadan yapılan yorumlar şöyle oldu;

Eğer ; Ak partili bir belediyenin zabıta ekipleri Sabah gazetesini Belediye aracıyla kapı kapı gezip dağıtsaydı ortalık ayağa kalkardi Ama ; Aydın'ın CHP'li Efeler Belediyesi zabıta ekipleri kapı kapı gezip Sözcü ve Korkusuz gazetesi dağıtsa kimse görmez

Bunlar... Düne kadar İSRAFTAN yakınanlar, Belediye kaynakları YANDAŞLARA peşkeş çekiliyor, Milletin parası ÇARÇUR ediliyor diyenler, Hastane yolunu PARA yok diye yapmayanlar, Ama SÖZCÜ gazetesine sıra geldi mi PARA var. Belediyenin işi halka hizmet mi? Yoksa SÖZCÜ dağıtmak mı?

Onca hakarete virüse tehlikeye rağmen Polis kapı kapı gezip millete ekmek dağıtıyor, CHP, Efeler Belediye araçları ile Sözcü gazetesi dağıtıyor. Hakkıma düşen pay haram zıkkım olsun!! Halkın hakkını sözcü gazetesine kaça sattın CHP..

CHP’li @MerkezefendiB ve @EfelerBelediye belediyeleri, şu salgın ve karantina günlerinde,vatandaşa hizmet etmek yerine, kendi yandaşı Sözcü ve Korkusuz gazetelerini dağıtmak için seferber olmuş. Her şey çok güzel mi olacaktı? Utanmıyorlar da, çünkü utanma hislerini kaybetmişler.

Ekmek dağıtması gerekirken Sözcü ve Korkusuz dağıtan bazı CHP’li Belediyeler ve gazete sayıları şöyle: Ankara BB:22.000-5.800 Muğla BB:1.050-450 Mersin BB:2.600 Adana BB:3.300-1.100 Bodrum B:2000-600 Milas B: 800-300 Karşıyaka BB:5.000-1.250 VERGİLER SÖZCÜ ’YE...

Şehir Hastanesine yol yapmaya bütçe yok, Günlük 4 bin 250 adet Cumhuriyet için yılda 4 milyon 152 bin 875 Lira var. Halka bir şey yok ama, Sözcü bedava! Sözcü 'ye ne kadar bütçe ayırdınız? Beceriksizliğinizin üstünü kara propaganda yaparak kapatacağınızı mı sanıyorsunuz? benzen bir çok yorum yapıldı.

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