CHP'li belediyeler bütçeyi toparlayamayınca Cumhurbaşkanı'ndan toplantı talep ettiler!

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı çevrimiçi konferans ile yönettikleri belediyelerin yaşadığı ekonomik daralma, düşen gelirler ve yapılması gereken hizmetlerin bütçeler üzerine getirdiği yükü ele aldılar. Toplantı sonrasında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın başını çektiği 11 başkan, içinden çıkamadıkları sorunlara çözüm aramak için Belediyeler Birliği'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la toplantı organize edilmesini talep ettiler...

CHP'li Büyükşehir Belediyeleri bir yılda havlu attı. Biri hariç tamamı 2019 Nisan ayında işbaşı yapan başkanlar bugün internet

üzerinden gerçekleştirdikleri çevrimiçi toplantı ile yönettikleri kurumların sorunlarını ele aldı.





Toplantıda ana gündem ise 11 başkanın yönettiği belediyelerde yaşanan ekonomik daralma, düşen gelirler, belediyelerin yapması gereken çalışma ve hizmetlerin bütçe

üzerinde yarattığı olumsuz sonuçları konuşan başkanlar çareyi Külliye'de buldu.







TBB'Yİ ARACI TUTTULAR



11 başkan yaptıkları açıklamada Türkiye Belediyeler Birliği'ne, bu sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların hazır bulunacağı bir toplantı organize etmesi önerisinde bulundukları belirtildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir







Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın imzaları bulunan açıklamanın detayları şöyle:



“Kamuoyunun Bilgisine;



Her konuda sürekli iletişim halinde olduğumuz Türkiye'nin 11 Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bir kez daha çevrimiçi buluşarak, Türkiye'nin gündemini, yerel yönetimlerin sorunlarını pandemi gündemine özel değerlendirmelerle ele aldık.



Yarın 1 Mayıs Emek Bayramı'nı kutlayacağız. Aynen 23 Nisan'da olduğu gibi, salgınla mücadele koşulları gereği istediğimiz şekilde bir kutlama yapamayacağız. Ülkemizin tüm emekçilerini bayramını en içten duygularımızla kutluyoruz. Bir kez daha 1 Mayıs 1977'de Taksim'de hayatını kaybeden emekçilerimizi saygıyla anıyoruz.



Yine, yarın sabah itibariyle üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte ilgili her tedbiri aldığımızı, yurttaşlarımızın rahat, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenleri planladığımızı belirtmek isteriz. Umuyoruz ki yurttaşlarımız da bu tedbirlerden memnun kalacaklardır.



Bu vesileyle 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, değerli hemşerilerimize yeniden anımsatmak isteriz ki, sokağa çıkmama konusundaki özenimizi lütfen sadece yasağın olduğu günlerde göstermeyelim, yasağın olmadığı günlerde de aynı tavrımızı sürdürelim. Henüz rehavet için erken olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Pazartesiden itibaren de sokağa çıkmama konusunda duyarlı olunmasının, şehirlerde yoğunluk yaşamamasının önemini dile getiriyoruz.



Toplantımızda, Belediyelerin yaşamış olduğu ekonomik daralmaları; gelirlerin düşmesini; alınan bazı kararların sonucunda yapılan ödeme ve ötelemelerin etkilerini; yapılması şart olan birçok çalışmanın bütçeler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri; bütçe yönetimlerinde ortaya çıkan zorlukları da tartıştık. Toplu taşımanın geleceğini ayrıntılı olarak ele aldık. Kentlerimizin, bugün ve gelecek için kültür sanat yaşamını konuştuk.



Bütün bu kapsamda, içinde önerilerimizin olduğu bir hazırlığı, Türkiye Belediyeler Birliği'ne (TBB), iletme kararı verdik. Bu kararları, bugün TBB'ye ulaştırmış olacağız.



Bu çerçevede, TBB'nin girişiminde, oluşturulacak bir gündemde, Sayın Cumhurbaşkanımız'la, Bakanlar Kurulumuz'un da katılım sağladığı bir toplantının yapılmasını önermekteyiz. Türkiye'nin, yerel yönetimler açısından mevcut pandemi salgını ile mücadele temelindeki durumunun; gelecekteki yerel yönetim hizmetlerinin ve bunların ekonomik etkilerinin konuşulacağı bu toplantının, hızla gerçekleşmesi amacıyla önerimizi TBB'e ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Kaynak : AA ve beyaz gazete (http://beyazgazete.com/haber/2020/4/30/chp-li-belediyeler-butceyi-toparlayamayinca-cumhurbaskani-ndan-toplanti-talep-ettiler-5528824.html)

01 Mayıs 2020 Cuma tarihli Resmi Gazete

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)" uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.