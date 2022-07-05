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CHP'li belediye başkanı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, imara aykırı yapılan otele göz yumup rüşvet kabul etmekten gözaltına alındı.

CHP'li belediye başkanı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı
Kamusaati
Kamusaati
05 Temmuz 2022 Salı 14:32

İzmir Menderes Belediyesi bünyesinde, yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığı iddia edilen olayda, 10 milyon liralık kamu zararı ortaya çıktı.

Aralarında Menderes Belediye Temizlik İşleri Müdürü ve Yazı İşleri Müdürünün de bulunduğu 26 çalışana 'ihaleye fesat karıştırma' suçu kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 24'ü yakalanıp gözaltına alınırken, 2 firari için yakalama çalışması başlatıldı.

Belediye başkanı rüşvet aldı

Belediyedeki yolsuzluk soruşturması kapsamında ulaşılan belgeler ile CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Menderes Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Güleç'in İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere'de inşaatı süren 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına göz yummaları karşısında, Bodrum'da bulunan iki billanın aracılar kullanılarak rüşvet olarka aldıkları tespir edildi.

CHP'li başkan gözaltında

Villayı rüşvet olarak veren mimarlık şirketinin sahibi, villayı rüşvet olarak veren otel müdürü ile Kayalar ve Güleç de gözaltına alındı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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