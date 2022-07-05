CHP'li belediye başkanı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı

Geçtiğimiz cuma günü asgari ücret yapılan ek zam ile 5.500 TL oldu. Bu gelişme sonrası zaman kaybetmeyen fırsatçılar, hemen hemen her sektörde fiyatları artırdı. Herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen zammın ertesi günü temel gıda maddelerinde fiyatlar yine arttı. Gayrimenkul sitelerindeki ilanlarda ise kiralık ev fiyatları 1000 lira kadar yükseltildi.