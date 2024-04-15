0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
157
Mal varlığı
Mal varlığı
0

CHP'li başkan Kilis'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü

CHP'li başkan Kilis'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü

CHP'li başkan Kilis'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü
Admin
Admin
15 Nisan 2024 Pazartesi 16:14

22 yıldır AK Parti'nin yönettiği Kilis'te seçimi kazanan CHP'li Başkan Hakan Bilecen koltuğa oturur oturmaz şehirdeki Arapça tabelalar için harekete geçti.

ZABITA EKİPLERİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında zabıta ekipleri Arapça tabelası bulunan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ş YERİ AÇMA RUHSATI OLMAYANLARA UYARI YAPILDI

Bu kapsamda ekipler, iş yerlerindeki Arapça tabela ve posterleri söktü. Zabıta ekipleri, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflara da uyarılarda bulundu.

Threads, Türkiye'de geçici olarak kapatılıyor
Threads, Türkiye'de geçici olarak kapatılıyor
0
Şnlıurfa Halfeti'de 2 tur teknesi kafa kafaya çarpıştı, ziyaretçiler büyük korku yaşadı
Şnlıurfa Halfeti'de 2 tur teknesi kafa kafaya çarpıştı, ziyaretçiler büyük korku yaşadı
0
AK Partili eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'tan tepki çeken paylaşım: Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor
AK Partili eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'tan tepki çeken paylaşım: Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.