CHP'li Bakırköy Belediyesi vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Bitmeyen yol esnafı isyan ettirdi...

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin uzun süredir bitiremediği yol yapım çalışması İskele Caddesi esnafını çileden çıkardı.

CHP'ye bağlı Bakırköy'de bulunan Sakız Ağacı Mahallesi, İskele Sokak'ta çalışmalar bitmek bilmiyor. Yağmurla birlikte çamur deryasına dönen cadde, esnafı da vatandaşı da mağdur ediyor. Caddede yürüyenlerin üstü başı çamur içerisinde kalırken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor. Esnaf artık bu çilenin bitmesini istediklerini, konuştukları zaman da ceza yediklerini söyledi.



'REZİLLİK İÇERİSİNDEYİZ'



Cadde üzerinde elektrik malzemeleri ve tesisatı üzerine bir dükkanda çalışan Selçuk Uçar, 'Aşağı yukarı bir aydır caddemizin durumu bu. Rezillik içerisindeyiz. Son bir şikayetimizden sonra biraz hızlandı, o da göz boyamak için. Şu an hala yavaş bir şekilde devam ediyor ve rezillik içerisindeyiz. Biz esnafız, burası bir iş yeri müşteriye hitap edemiyoruz. Müşteriler alt ya da üst sokaktan gidiyor. Dolayısıyla bizim işlerimizde de baya bir etkisi oldu, düştü. Tek isteğimiz caddemizin bir an önce temizlenmesi, güzelleşmesi' dedi.



'KONUŞMAYA KORKUYORUZ'



Caddede dükkanı olan ve isim vermekten korktuklarını söyleyen birkaç esnaf, 'Konuşmaya, ismimizi vermeye çekiniyoruz. Belediye Başkanı'nın yardımcıları dükkanlarımıza gelip türlü bahanelerle, mağduriyetimizi söylediğimiz için ceza kesiyorlar. İşimizden, ekmeğimizden olmak istemiyoruz. Yarın, öbür gün Belediye'de işimiz olduğu zaman yapmıyorlar' ifadelerini kullandılar.



ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK CEKİYOR



Caddeye giren araçlar ise karşı karşıya geldiklerinde ileri geri gidip gelmek zor olduğu için trafik de sıkışıyor. Mağduriyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar sorunlarına acilen çözüm bekliyor.