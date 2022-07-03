CHP'li Aylin Nazlıaka, fotoğraf çektirdiği kadına ‘dokunamadı’

CHP rozeti taktığı kadınla fotoğraf çekilen Aylin Nazlıaka, elini kadının omzuna koymama gayreti eleştirilere neden oldu.

2023 seçimleri kapsamında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla parti üyeleri oy oranı düşük yerlere yapılan ziyaretleri artırdı.

Son olarak bu ziyaretlerden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın başörtülü köylü bir kadınla çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Bir yandan kadına CHP rozeti takan Nazlıaka’nın verdiği pozda, elini arkadaki duvara koymayı tercih ettiği görüldü.

Eleştirildi

Nazlıaka sosyal medyada, “Ne yapsan olmuyor, dokunamıyorsun” şeklinde eleştirildi.

Akıllara Marine Le Pen'i getirdi

Öte yandan poz, Fransa’da İslam karşıtı söylemleri ile öne çıkan ve ırkçı tutumları ile bilinen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Lideri Marine Le Pen’e benzetildi.

Le Pen, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen siyahi bir kadına dokunmamak için büyük çaba sarf etmişti.