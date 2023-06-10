CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kürsüye çağırdığı partiliyi tokatladı

Seçim çalışmalarının yapıldığı dönemde CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sandık görevlileriyle yaptığı toplantıda bir partiliyi tokatladığı ortaya çıktı.

Millet İttifakı'nın öncü partisi olan CHP'de seçimlerde istenilen sonuçlar alınamadı.

Partide iç hesaplaşma başlarken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselmeye başladı.

Bir tarafta değişim istenirken, diğer tarafta parti tabanına kulak tıkayan bir yönetim var.

Zeydan Karalar, partili bir görevliyi tokatladı

Hal böyle olunca CHP içerisindeki kriz bir süre daha bitmeyecek gibi duruyorken, yeni bir skandal patlak verdi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim döneminde şehirde görev alacak sandık görevlileriyle bir araya geldi.

Seçim döneminden günler sonra ortaya çıkan videoda Karalar'ın sandık görevlileriyle yaptığı toplantıda bir partiliyi tokatladığı ortaya çıktı.

Tepki çekti

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Karalar'ın partili vatandaşı kürsüye çağırarak tokat attığı görüldü.

Öte yandan sandık görevlisine atılan tokat, sosyal medyada tepki çekti.