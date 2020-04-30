Chp İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri ne anlama geliyor

Halk tv canlı yayında İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu sözleri sosyal medya da gündeme oturdu!

Ensonhaber'in haberine göre Canan Kaftancıoğlu Halk TV'de yayınlanan canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu..!

AK Parti'ye yüklenen CHP'li Kaftancıoğlu, "Önümüzdeki süreç, bir erken seçim ya da başka bir şey getirebilir" dedi.

Kimin de böylesi bir dönemde dahi ne ile uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim; bir iktidar değişikliğine, hatta daha da ileri gideyim bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum." canlı yayında bunları söyledi.

Kaftancıoğlu'nun sözleri darbe iması olarak değerlendirildi!

Sosyal medya olağanüstü bir tepki alan Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri birçok kesimden olumsuz yorumlar aldı. Kaftancıoğlu'nun yayında yaptığı açıklamalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Öyle ki; Kaftancıoğlu'nun sözleri darbe iması olarak değerlendirildi.

"ERKEN SEÇİM YA DA BAŞKA BİR ŞEYİ GETİREBİLİR.."

Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçim ya da başka bir şeyi getirebilir. Bu ülkenin halkın, gerçekten gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet etmek için uğraştığını biliyor..dedi.

Kamusaati.com olarak soruyoruz, Erken seçimi anladık da, başka bir şey nedir? Lütfen Canan Hanım bunu yanıtlayın, halk sizden cevap bekliyor.Konuştuğunuz anlattığınız şeylerin farkında mıydınız?

"İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİNE, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİŞATI GÖRÜYORUM"

Kimin de böylesi bir dönemde dahi ne ile uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim; bir iktidar değişikliğine, hatta daha da ileri gideyim bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum."dedi..!

Hiçbir siyasi görüşümüz yoktur,halk kimin yanındaysa ona saygımız sonsuzdur.Ancak Kaftancıoğlu'nun bu sözleri sizce ne demek? Başka bir şey nedir seçimden başka?

Seçimden başka önümüzdeki süreç neyi getirebilir,halkın seçimine her zaman destek veririz,ancak başka bir yol nedir açıklayın Sayın Kaftancıoğlu!