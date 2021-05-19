CHP, hükümetin esnafa müjde paketinden memnun değil

Hükümetin esnafa nefes aldıracak nakdi yardımları, ana muhalefet partisi tarafından beğenilmedi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkisini göstermesiyle birlikte alınan tedbirler kapsamında bazı iş yerleri uzun süre kapalı kaldı.

Hükümet, bu sürede iş yapamayan ve gelir kaybı yaşayan esnafa destek olmak için birçok adım attı.

Stopaj indirimi ve Kısa Çalışma Uygulaması gibi birçok destek uygulaması devreye alındı. Esnafa son müjdeyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

ESNAFA DESTEK PAKETİ

Erdoğan, "Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız.

1. grupta kahve kıraathane, pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz." dedi.

ESNAF MEMNUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.

CHP BEĞENMEDİ

CHP ise ensaf paketinden memnun kalmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu para kapalı esnafın kirasına mı, Bağkur primine mi, faturasına mı çare olacak? Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur." ifadelerini kullandı.