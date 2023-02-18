CHP Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'dan Murat Kurum'a teşekkür

CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, bölgenin yeniden inşası konusunda Bakan Murat Kurum'un bilgilerini aldığını belirterek, "Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik" dedi.

Büyük felaketin ardından tek yürek olan Türkiye, yaralarını sarıyor.

11 şehri birden etkileyen deprem binlerce vatandaşımızı hayattan kopardı.

Bazı noktalar neredeye yok olurken bütün devlet kurumları el birliğiyle bölgeyi eski haline döndürebilmek için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Adıyaman'da çalışmaları yakından koordine ediyor.

Depremin ilk anından itibaren bölgede bulunan Bakan Murat Kurum, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni şehir planını görüşmek üzere toplantı düzenledi.

Parti ayrımı gözetmeksizin şehrin tüm paydaşları bir araya geldi

Parti ayrımı olmaksızın şehrin tüm paydaşlarının katıldığı toplantıda Bakan Kurum, yeni şehir merkezinin hangi bölgeye yapılacağı konusunda sunum yaptı.

Bakan Kurum daha sonra sözü CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a vererek bölgede yapılması planlananlarla ilgili bilgi aldı.

Karşılıklı fikir alışverişlerinin yürütüldüğü toplantıda bölge halkının yaralarına merhem olmak için çalışmalara süratle başlanmasına karar verildi.

Toplantının ardından CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım açıklamalarda bulundu.

CHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Bakan Kurum’un davetiyle katıldığı koordinasyon toplantısında deprem sonrası yapılan çalışmaların yanı sıra şehrin yeni yerleşim alanıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

"Bakanımız bizden şehrin nereye taşınacağı ile ilgili şehrin dinamiklerine dair fikirler aldı"

Başkan Yıldırım, koordinasyon toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Kurum, ilçemizde düzenlediği koordinasyon toplantısında, şehir için neler yapılabileceğine yönelik fikirlerimizi sordu. Şehrin güney tarafının çok tahrip olduğunu anlattık. Bakanımız bizden şehrin nereye taşınacağı ile ilgili şehrin dinamiklerine dair fikirler aldı. Bize yeni yerleşim alanları için mikro bölgeleme haritasından da durumu gösterdi. Bakanımız, fikirlerimizin kıymetli olduğunu, bunu değerlendireceğini belirtti. Karar henüz kesinleşmedi, ama bizim belirttiğimiz yerlere odaklanacağını söyledi, sağ olsun” ifadelerini kullandı.

"Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, hiçbir ayrımcılık görmedik"

Bakanlığın bölgede hayatın bir an önce toparlanabilmesi için ödenek çıkardığını ifade eden Yıldırım, “Bakanlığımız, belediyemize 3 milyon lira yardımda bulundu. Bir çöp kamyonunun hızlı bir şekilde gönderilmesi talimatını verdi. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum” dedi.