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CHP Genel Merkezi'nin önünde "Kemal istifa" sloganları yükseldi

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılması sonrası CHP Genel Merkezi önünde toplanan bir grup, "Kemal istifa" sloganları attı.

CHP Genel Merkezi'nin önünde "Kemal istifa" sloganları yükseldi
Kamusaati
Kamusaati
28 Mayıs 2023 Pazar 23:13

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanırken, oyların sayım işleminde sona yaklaşıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin kazananı oldu.

"KEMAL İSTİFA"

Bu gelişme sonrası muhalif seçmenler CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Kalabalık hep bir ağızdan "Kemal istifa" sloganları attı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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