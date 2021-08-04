CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orman yangınları üzerinden siyasi rant peşinde: Yalana ve iftiraya doymuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanan orman alanlarının tekrar kazandırılması görevinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verildiğine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır” dedi. Ersoy, Kılıçdaroğlu'na "Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından cevap verdi.



Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndadır. Bu arazilerin yangın sonrası turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılması da hukuken mümkün değildir. Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.





KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında şunları iddia etmişti:



"Bir Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının tekrar kazandırılması için görevi Orman Bakanlığı'na değil de Turizm Bakanlığı'na veriyorsa o Cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının yerine otel yapımına ses çıkarmıyor, yanan orman alanlarına otel yapılmasını sağlıyorsa o Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarını önleyemez. Halkımızın ruh sağlığını da düşünmek zorundayız. Bunu da saraydan bekleyemeyiz. Yangında zarar görmüş alanlara ne Turizm Bakanı'nın, ne sarayın ne de onların avanelerinin bir tek tuğla dahi koymalarına izin vermeyeceğiz. Herkesi açık ve net uyarıyorum. Yanan alanlarda ranta açılacak, gasp edilecek bir avuç toprağa bile yanlarına bırakmam. Ellerinden alacağım"