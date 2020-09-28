CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den Azerbaycan provakasyonu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı yaptığını ve cihatçı grupları yönlendirdiğini iddia etti.

Habertürk ekranlarına konuk olan CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye ve Azerbaycan üzerinden mesnetsiz açıklamalarda bulundu. CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'DEN ÇİRKİN İDDİA Kardeş ülke Azerbaycan'ın içinde bulunduğu zor durumda bile muhalefet etmekten geri durmayan CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin yaşanan çatışmaya müdahil olduğu yönünde bilgisi olduğunu söyledi. CHP'li Başkan Yardımdıcısı "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor." ifadelerini kullandı. Ünal Çeviköz'ün kullandığı bu ifadeler sosyal medyada da büyük tepki topladı.

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