2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen’den partisine: Maden şehidi diye bir şey yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki 'maden şehidi' ifadesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen’den partisine: Maden şehidi diye bir şey yok
Kamusaati
Kamusaati
16 Ekim 2022 Pazar 00:27

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bulunan maden ocağında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Yaşanan faciada 41 madencimiz hayatını kaybederken tüm Türkiye yasa boğuldu.

Programlarını iptal eden siyasiler peş peşe patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Resmi parti hesaplarından da birer birer taziye ve geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

"Maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz"

Faciaya ilişkin taziye mesajı yayınlanan CHP'de ise 'maden şehidi' tartışması yaşandı.

CHP'nin maden faciası ilişkin mesajında, "Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" denildi.

Partisinin mesajına tepki gösterdi

Mesajın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin partisinin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Twitter hesabından CHP'nin mesajını alıntılayan Gökçen ise, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız" dedi.

Gökçen ayrıca, "Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Bartın'daki maden faciasında bilanço
Bartın'daki maden faciasında bilanço
0
Sigaraya zam mı geldi?, Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2022
Sigaraya zam mı geldi?, Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2022
0
Motorine 99 kuruş zam geldi
Motorine 99 kuruş zam geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.