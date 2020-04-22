CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, iki partili ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Polislerin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçan Özçağdaş, koruma polislerine "yine geleceğim" diye meydan okudu...Özçağdaş’ın fotoğrafları kime servis edeceği merak konusu oldu. CHP Fahrettin Altun'un Evini Gözetledi! Bu Kadarınada Artık Pes Diyeceksiniz

CHP Fahrettin Altun'un Evini Gözetledi! Bu Kadarınada Artık Pes Diyeceksiniz

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, iki partili ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Polislerin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçan Özçağdaş, koruma polislerine "yine geleceğim" diye meydan okudu...Özçağdaş’ın fotoğrafları kime servis edeceği merak konusu oldu. CHP Fahrettin Altun'un Evini Gözetledi! Bu Kadarınada Artık Pes Diyeceksiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki eviyle ilgili Cumhuriyet Gazetesi tarafından ortaya atılan asılsız iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, bugün Altun'un evinin önünde kaçak fotoğraf çekerken yakalandı.



CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın skandal fotoğraflama olayı bugün saat 12.50 sıralarında meydana geldi. İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne Ford Kuga marka bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.



3 kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri duruma müdahale etti. Polisler, şahısların yanına giderek 'bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı' uyarısı yaptı.,



Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 'CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını' söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin 'bekle' uyarısını dinlemeden de olay yerinden kaçtı. CHP'li Özçağdaş'ın fotoğrafları kime servis edeceği merak konusu oldu.







FATMANUR ALTUN İSYAN ETTİ: 'BEN BİR ANNEYİM'



CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın iki partili ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini yasadışı şekilde fotoğraflamasına Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan sert tepki geldi. Altun, sabah.com.tr'nin haberini paylaşarak CHP ye adeta isyan etti.



Fatmanur Altun sosyal medya hesabından şunları kaleme aldı:



Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm.



KAFTANCIOĞLU BU SKANDALI SAVUNDU



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise adeta özrü kabahatinden büyük dedirtti. Kaftancıoğlu bu skandalı, 'Partisinin talimatıyla yasak olduğu arsayı kontrol amaçlı gitmiştir' diyerek savundu.





İşte CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın provokatif hareketine sosyal medyadan gelen tepkiler:

Twitterda gündem olan olaya Şehir eşkiyası chp hastang ı açıldı ve yorumlar ise şöyle oldu;

-Fahrettin Altun nüfuzunu kullanmadı, nefsine yenilip bu alçaklara saldırmadı... Bu edepsizlere devlet adabı, kalenderlik falan gerçekten büyük lütuf. Bir ailenin evine CHP teşkilatından birini gönderip fotoğrafını çektirerek taciz ettirmek nedir?

-Milli Güvenlik Kurulundan Bakanlar kurulu toplantılarına kadar devletin en üst düzeydeki güvenlik toplantılarına katılan İletişim Başkanı Sayın @fahrettinaltun ev adresinin kamuoyuna açık bir şekilde haber yapılmasının sonuçları ortaya çıkmıştır.

-Son Fuat Avni Bükücü Fahrettin Altun > Fuat Avni Fahrettin Altun'un iletişim başkanı olmasıyla birlikte, bırakın Külliye'den bilgi sızmasını,dünya medyası Fahrettin Altun'un peşinden koşmak zorunda kaldı. FETÖcü Fuat Avni'ye trollük edenler,F.Altun'a saldırıyor

-CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve birkaç kişi, Fahrettin Altun’un ailesiyle yaşadığı evin fotograflarını çekmeye çalışırken yakalanmış. Resmen röntgencilik yapmış. Asıl önemli olan bu talimatı kimden almış? İnanılır gibi değil.

- Utanmadan, gidip Fahrettin Altun’un yaşadığı evi fotoğraflayan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş bunu Canan Kaftancıoğlu’ndan habersiz yapamaz. C. Kaftancıoğlu mu yollamış, o mu Canan Kaftancıoğlu’ndan izin almış? #ŞehirEşkiyasıCHP Kaftancıoğlu ve Özçağdaş görevden alınsın.





















