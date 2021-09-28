CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil' diyerek hakaret eden CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, tutuklandı.

Denizli'de CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından 23 Eylül'de Honaz ilçesinde düzenlenen danışma kurulu toplantısında konuşma yapan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret eden İl Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu’nun konuşması, bir partili tarafından basına sızdırıldı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Odabaşıoğlu’nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri, başta CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve AK Partili gençler olmak üzere farklı kesimlerden tepki aldı.

Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu, dün öğleden sonra “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Geceyi emniyette geçiren Tugay Odabaşıoğlu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen Odabaşıoğlu, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için otopark girişinden adliyeye alındı.

Savcılık ifadesinin ardından Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'Lİ BAŞKANLARI TEHDİT EDİP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A "KATİL" DEDİ

Öte yandan videosu sosyal medyaya düşen toplantıda yaptığını konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil' diyen Tugay Odabaşıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sen, Gezi'nin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indiren CHP'li belediye başkanlarına nasıl laf edersin diyorum. Ve orada bir sessizlik oluyor.

Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım."