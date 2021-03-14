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CHP'den tartışılan viskili fotoğrafa ilişkin açıklama

CHP'nin yoksul emekli olarak kameralar karşısına çıkardığı kadının alkol masasında çekilen fotoğraflarına ilişkin konuşan Veli Ağbaba, viskinin hediye olduğunu söyledi.

CHP'den tartışılan viskili fotoğrafa ilişkin açıklama
14 Mart 2021 Pazar 17:03

Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen dünyada büyümeyi başaran iki ülkeden biri oldu.

Dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye ekonomisinin geleceği hakkında olumlu raporlar hazırlarken muhalefet kamuoyuna kriz yalanı pompalıyor.

AÇIM DEDİ VİSKİLİ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın onayı alınarak genel başkan yardımcıları tarafından bazı emekliler basın toplantısında kameralar karşısına geçirildi.

AK Parti'ye karşı ağır ifadeleri kullanan emekliler aç olduklarını, evlerine süt ve ekmek alamadıklarını söyledi.

Akşam olmadan, aç olduğunu söyleyen emekli kadının sefa fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girdi.

CHP: VİSKİ HEDİYE

Gelen eleştirilere yanıt CHP'den geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, viskinin 'hediye' olduğunu söyledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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Ahmet - 19 saat önce
Keşke viski değilde süt ekmek patates domates hediye etseydiniz zavallı açlıktan viski içmeseydi o merette aç karnına içilmez
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