CHP'den Meclis'e önerge: TÜVTÜRK‘ün vergi borcu neden silindi

TÜVTÜRK'ün geçtiğimiz yıllarda 767 milyon lira vergi borcunun silinmesini CHP, Meclis'te gündeme getirerek Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt istedi.

Meclis'te gündem araç muayene ücretleri...

10 dakikalık araç muayane ücretleri, yeni yılla birlikte yüzde 36 zam sonrası 258 ile 685 lira arasında yükseldi.

Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK, Türkiye’nin 81 ilindeki sabit ve gezici araç muayene istasyonlarıyla milyonlarca araca hizmet verirken, ölçümünde rekabet ortamı oluşturulmamasını CHP, birkaç soruyla gündemine aldı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN CEVAP BEKLENİYOR

CHP adına Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TÜVTÜRK'ün haksız kazanç oluşturduğu gerekçesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP'li Bulut, “Araç muayene istasyonları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 2005 yılında TÜVTÜRK'e devredilmiştir." diyerek soru önergesinde şu soruların cevap bulmasını istedi;

KAÇ ARAÇ MUAYENESİ GERÇEKLEŞTİ

2021 yılında egzoz ve emisyon ölçümleri de dahil kaç aracın muayenesi gerçekleştirilmiştir? Ne kadar kazanç elde edilmiştir?

DEVLET KAZANCI NE KADAR

TÜVTÜRK verdiği hizmetler karşılığı araç muayene istasyonlarının özelleştiği günden günümüze devlete ne kadar kazanç beyan etmiştir? Bu kazançların ne kadar kısmı Hazine'ye girmiştir?

NEDEN KOMİSYON ALINIYOR

TÜVTÜRK'ün, kredi kartı ile yapılan ödemelerde vatandaştan komisyon almasının gerekçesi nedir?

ÜCRETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN BAKANLIK ÇALIŞMA YAPTI MI

TÜVTÜRK'ün fahiş ücretlerinin düşürülmesine yönelik bakanlığınızın herhangi bir girişimi olmuş mudur?

767 MİLYON LİRA VERGİ NEDEN SİLİNDİ

10 dakikalık araç muayenesine fahiş fiyatlar alan TÜVTÜRK‘ün geçtiğimiz yıllarda 767 milyon lira vergi borcunun silinme gerekçesi nedir?