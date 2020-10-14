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CHP'den 'ışıklar yanıyor' paylaşımı

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımının ardından CHP'li vekiller, Atatürk'lü bir paylaşım yaptı.

CHP'den 'ışıklar yanıyor' paylaşımı
14 Ekim 2020 Çarşamba 14:02

Türkiye'nin bugünkü gündemi ışık tartışması...

Dün gece Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım, Enis Berberoğlu tartışmalarının sürdüğü bir dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışma yarattı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından “Işıklar yanıyor” diyerek AYM binasının fotoğrafını paylaştı.

CHP den ışıklar yanıyor paylaşımı #1

"IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR"

İçişleri Bakanlığı'ndan bu tweet'e tepki geldi.

Yıldırım'ın paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından, "Işıklarımız hiç sönmüyor" denilerek bakanlık binasının fotoğrafı paylaşıldı.

CHP den ışıklar yanıyor paylaşımı #2

CHP DE DAHİL OLDU

Işık polemiğine CHP de Mustafa Kemal Atatürk üzerinden dahil oldu...

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, yaşanan polemiğe göndermede bulunarak yaptığı paylaşımda "Yaktığın 'ışık' hiç sönmeyecek..." diyerek Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı paylaştı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anıtkabir fotoğrafı paylaşarak "Bu ışık sönmez!" notunu ekledi.

CHP den ışıklar yanıyor paylaşımı #3

CHP den ışıklar yanıyor paylaşımı #4


Kaynak: Kamu Saati Özel
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