CHP'den dikkat çeken 'cinsel yönelim' afişi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bilboardlara taşınan seçim vaatleri arasında, eşcinseller için yasal düzenleme yer aldı.

Seçim planlamalarına şimdiden başlayan CHP, vaatleriyle ilgili bir afiş hazırlığı yaptı.

Parti tarafından hazırlanan afişler bazı şehirlerde billboardlara konuldu.

"KAYBETTİĞİNİ YERİNE KOYMA VAKTİ"

Afişte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görseliyle beraber şu ifadeler yer aldı:

"Telafi edeceğiz. Kaybettiğini yerine koyma vakti.

"CİNSEL YÖNELİM DEZAVANTAJ OLMAKAN ÇIKACAK"

Etnik köken, inanç, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak."

Söz konusu afiş ise tartışma ve tepkilere sebep oldu. Kılıçdaroğlu'nun söylemleri, sosyal medyada çeşitli soruları akıllara getirdi.

LGBTİ ÜYELERİ TARAFINDAN FAHRİ ÜYELİK GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda insanların özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun. İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan yine geçtiğimiz yıl CHP Genel Merkezi önünde basın açıklamasında bulunan 13 kişilik LGBTi üyesi bir grup, haklarının savunulduğu gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu LGBTi’ye fahri üye yaptıklarını duyurmuştu.