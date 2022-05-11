bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

CHP'den asgari ücrete Temmuz da yapılması beklenen zam önerisi

Artan gıda fiyatları sonrası CHP adına açıklama yapan Veli Ağbaba, asgari ücretin 5 bin 225 lira olması gerektiğini söyledi

CHP'den asgari ücrete Temmuz da yapılması beklenen zam önerisi
Kamusaati
Kamusaati
11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:29

Gıda fiyatlarındaki artış  kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Özellikle enflasyon rakamlarının yüzde 70'lere gelmesi sonrası ayçiçek yağından yumurtaya, undan şekere kadar temel gıda ürününde fahiş fiyat artışları yaşandı.

Alım gücünün düşmesi sonrası hükümet kanadından asgari ücrete ara zam konuşulmaya başlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." ifadeleriyle bu zammın sinyalini verdi.

CHP'den zam bildirisi

Ara zam beklenen asgari ücret için ise CHP'den de açıklama geldi.  Konuyla ilgili partisi adına yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti olarak asgari ücrete zam beklediklerini bildirdi.

5 bin 255 lira

Yapılacak zamla asgari ücretin 5 bin 255 lira olması gerektiğini belirten Ağbaba,  “Son bir yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk dört aylık enflasyonu ise yüzde 31,77 olarak gerçekleşti. Bu durumda 4 bin 253 TL asgari ücret, nisan ayı itibariyle enflasyondan arındırıldığında, alım gücü olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2 bin 625 TL’ye denk geliyor. Asgari ücretli, geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5 bin 225 TL olmalıdır.” ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Bahçeşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
Bahçeşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar konusunda net tavır koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar konusunda net tavır koydu
0
12 Mayıs Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları
12 Mayıs Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.