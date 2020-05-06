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Chp'de İç Karışıklık Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na Uyarı

Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde sürekli farklı tartışmalara dahil olan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun polemiğe girmemesini istedi.

Chp'de İç Karışıklık Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na Uyarı
06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:13

Son günlerde parti yetkilileriden yapılan açıklamalar sonra sokakta iş yerlerinde ve sosyal medyada kendi partililerinden olsun diğer partili

vatandaşlardan olsun çok büyük tepki alan ve Chp ve yöneticilerini ser bir dille uyaran Kılıçdaroğlu Partililerden hi kimseyle polemiğe

girmemesini ve açıklama yapmamasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında yapılan Chp MYK toplantısında, kurmaylara bazı uyarılarda bulundu.

Bu uyarıların hedefindeki isim ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ydu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine yönelik fotoğraflı tacizin başrolünde olan Canan Kaftancıoğlu; bir gün gazetecilerle kavga eden isim olurken, ertesi gün

darbe iması yaparak gündeme geldi.

Kaftancıoğlu'nun üst üste skandallarla anılması Kılıçdaroğlu'nu da bu uyarıyı yapmak zorunda bıraktı.

"MALZEME VERMEYİN"

CHP Lideri, toplantıda, "Türkiye’nin gündeminin dışına çıkmamalıyız. Gereksiz polemiğe girmeyin. Eleştirilerinizi somut örneklere dayandırın. İnsanların umuda ihtiyacı var, olumsuz cümleler

kurmayın. Malzeme vermeyin. Hassas bir süreç yaşıyoruz, bunlara dikkat edelim. Gerçekten de vatandaşlarımızın umuda ihtiyacı var. Biz bir şekliyle onlara umut olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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