0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
153
Mal varlığı
Mal varlığı
0

CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı

CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı
Admin
Admin
20 Mart 2024 Çarşamba 11:50

CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı. 2 arabası, ofisi ve evleri bulunan Beşikçioğlu tüm yatırımını Devlet Tiyatroları'nda sağladığı birikimle yaptığını söyledi.

Uzun yıllardır rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz aylarda siyasete atılarak CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını sıraladı.

Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" diye açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:

  • Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken

  • İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

  • İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev

  • İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken

  • İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken

  • 2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

  • 2016 Model A4 Audi Marka Otomobil

İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
0
Ünlü restoran her an kapanabilir! Kabataş Erkek Lisesi bahçesindeki alanın işletmeye verilmesine mahkemeden ret
Ünlü restoran her an kapanabilir! Kabataş Erkek Lisesi bahçesindeki alanın işletmeye verilmesine mahkemeden ret
0
Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklam ve ticari uygulamalara 17 milyon lira ceza kesti
Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklam ve ticari uygulamalara 17 milyon lira ceza kesti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.