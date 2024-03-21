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CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakınız

CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakınız

CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakınız
Admin
Admin
21 Mart 2024 Perşembe 12:19

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çeşitli illerdeki son durumlara ilişkin bilgiler verdi.

BALIKESİR VE DENİZLİ'DE KIYASIYA YARIŞ

AK Parti yönetimindeki Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da seçimi kazanmaya çok yakın olduklarını ifade eden Zeybek, Balıkesir ve Denizli'de de kıyasıya bir yarış olduğunu belirtti.

KARADENİZ BÖLGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

CHP'nin yönetimde olmadığı ama kazanmaya çok yakın olduğu ilçeleri de sıralayan Zeybek, Karadeniz bölgesine dikkat çekti ve "Rize'de Pazar, Ardeşen, Hemşin, Çamlıhemşin; Trabzon'da Ortahisar, Maçka, Düzköy, Beşikdüzü; Giresun'da Bulancak, Eynesil; Ordu'da Altınordu; Samsun'da Altınkum. Ayrıca Sinop, Kastamonu, Zonguldak. Yani Karadeniz'e bir bütün baktığınızda belediyelerimizin sayısında ciddi bir artış olacak" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK YERLERDEKİ İSTİFALAR SIKINTI YARATIYOR"

Zeybek, CHP yönetiminde olup iktidara geçme ihtimali olduğu söylenen kentler Artvin, Antalya ve Edirne'ye dair de bilgi verdi. Artvin'de CHP'li belediye başkanının aday gösterilmeyince İYİ Parti'den aday olduğunu hatırlatan Zeybek, "Küçük yerlerde siyasetçilerin istifa edip başka partiye geçmesi sıkıntı yaratıyor. Şu anda Artvin'deki problem CHP'li iki adayın da yarışın içinde olması" diye konuştu

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