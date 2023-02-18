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Cezaevinde ölü bulunan Alparslan Arslan'ın babası konuştu: Oğlum öldürüldü, intihar edecek birisi değildi

Danıştay saldırısının faili avukat Alparslan Arslan, Maltepe Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Arslan'ın intihar ettiği belirtilirken cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Baba İdris Arslan ise çeşitli iddialarda bulunarak "Oğlum içeride öldürüldü, intihar edecek birisi değildi." dedi.

Cezaevinde ölü bulunan Alparslan Arslan'ın babası konuştu: Oğlum öldürüldü, intihar edecek birisi değildi
Kamusaati
Kamusaati
18 Şubat 2023 Cumartesi 00:41

Danıştay'a 17 Mayıs 2006 tarihinde saldırı düzenleyen avukat Alparslan Aslan, Maltepe Cezaevinde kaldığı koğuşta dün akşam saat 21.00 sıralarında ölü bulundu. İntihar ettiği söylenen Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"İÇERİDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Mezarlıklar Müdürlüğünde cenazenin gelmesini bekleyen Alparslan Aslan'ın babası İdris Arslan, "Oğlum içeride öldürüldü, intihar edecek birisi değildi. Ben 12 gün önce görüştüm. Çıkmak istediğini söyledi. Evin adresini istedi, çıkacaktı. Adalet Bakanlığının hasta mahkumların tahliyesiyle ilgili genelgesi vardı. Savcılarla görüştüm, dilekçeler yazdım. İşlem yapıldı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi" diye konuştu.

"ÇIKMASINI BEKLİYORDUK"

Baba Arslan devamında, "Çıkmasını bekliyorduk biz. 17 yıl oldu, 17 yıldır içeride. Ama masum, onu söyleyeyim. Dün akşam öğrendik, cezaevinden kızımı aradılar. Alparslan'ın öldüğünü söylediler. Biz de hemen hastaneye geçtik. Ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemler yapıldı. Birazdan buraya gelecek" şeklinde konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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