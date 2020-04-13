çeyrek altın fiyatları bugün 2020 13 nisan pazartesi, altın 600 lirayı geçtimi

Ve corona virüsün ekonomiye olumsuz diyebileceğimiz etkileri dolar çıkıyor,altın tarihi rekoru kırdı,Altın fiyatlarında son durum nasıl? 13 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte altın kuru fiyatları

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsün ekonomik sonuçları kaçınılmazdı ve beklenen de olmaya başladı!

çeyrek altın fiyatları bugün 2020 13 nisan pazartesi,

Çeyrek altın bir tarihi rekor kırdı.Pazartesi gününe çok iyi hazırlanmış olan çeyrek altındaki artış sürüyor

Çeyrek altının alış ve satış fiyatları şu şekilde

ALIŞ : 590,20

SATIŞ( TL) 603,40

Evet çeyrek altın tarihi rekoru kırdı ve 600 lirayı geçti.

Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.

13 nisan 2020 pazartesi saat 13,33 itibarı ile altının gram fiyatı ise 367 liradan satılıyor.

Altının bu kadar yükselmesini tamamen salgın hastalığa bağlıyoruz.Salgın tehditinin yanında dünya da bir de ekonomik tehditle karşı karşıya.Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de güvenli liman olarak isimlendirilen Altın yine yaptı yapacağını ve rekor seviyeye ulaştı.

Eğer corona virüsü birkaç ayda değilde,daha uzun bir süre daha devam ederse altında yeni rekorlar kapıda olabilir.

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