Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta hasarlı binaların da yıkılacağını söyledi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla depremde orta hasar alan binalarda güçlendirme yapılmayacağını söyledi.

Türkiye, 1 ay önce büyük bir deprem felaketi yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, ülkenin güneyini enkaza çevirdi.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Hatay'da da hissedildi.

Yıkılan binlerce bina, 46 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Yaşanan büyük afetin ardından birlik ve beraberlik içerisinde yaralar sarılmaya başlandı.

Devletim tüm kurumları, STK'lar, gönüllüler, bakanlar, Mehmetçik sahada hummalı çalışmalar yürüttü.

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Gaziantep'te görevlendirildi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, bölgede yapılan çalışmalardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

1 milyon 701 bin binanın hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, orta hasarlı olarak tespit binaların da yıkılacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız güçlendirme yapmayalım dedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlendirme yapılmayacağını, yıkılıp yeniden yıkılmasını söylediğini vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Yıkıp yeniden yapacağız"

Orta hasarlılarda güçlendirilebilecek binalar olduğu gibi yıkılabilecek binalarımız da var. Cumhurbaşkanımızın bize 'Güçlendirme yapmadan yeniden yapılsın' talimatı var. Orta hasarlıları da ağır hasarlılar ile aynı statüye koyacağız. 653 bin konut yapılacak. 1 yıl içinde, hatta daha önce bitireceğimiz konutlar da olacak.



Attığımız her adımda, bilim insanların görüşlerini fikirlerini hep alıyoruz. Bu yeni bir şey de değil. Geçmişten bu yana yapıyoruz. Zemine bakıyoruz etüt çalışmalarında. Fay hatları yakınlarında yıkımın büyük olduğunu görüyoruz. Biz yeni konutların yapımı için yer tespiti yaparken, fay hattına uzaklığı nedir bunları inceleyerek yapıyoruz. Bu inşaların hepsini TOKİ'lerimizle yapacağız.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

"Hedefimiz bu süreçte vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmek"

Buradaki kalıcı barınma ihtiyacını giderecek çalışmalara başlamak. 11 ilde 360 bin üzerinde çadır kuruldu. Çadırdan artık konteynera geçiyoruz. Çadırı verdiğimiz gün konteyner kentlerin yapımına başladık. Tabi bunları yapmak için önce alt yapısını yapmanız gerekiyor.



Bir depremzede olarak çadır kentte, konteyner kentte yaşasaydınız, ne olmasını isterseniz onun inşasını hızlı bir şekilde yapın dedik ekip arkadaşlarımıza. Tamamlandıkça vatandaşlarımızı çadırlardan konteynerlere alacağız. Biz ilk zamanlar enkazların başına da çadır kurduk. Vatandaşlarımız enkaz başında beklemesin diye.



Hedefimiz vatandaşlarımızı çadırdan konteynerlere yerleştirmek. 1 yıl içinde de kalıcı konutlarına geçirmek.

"İncelenmeyen bina kalmadı, 1 milyon 701 bin bina incelendi"