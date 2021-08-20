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Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde

28 Şubat davasında hapis cezası kesinleşen 14 sanıktan Çetin Doğan ve Çevik Bir, Covid-19 testinin ardından Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
20 Ağustos 2021 Cuma 01:01

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren iki eski paşadan Çetin Doğan Bodrum'da, Çevik Bir ise Bodrum-Milas karayolunda TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı.

28 Şubat'ın eski komutanları hakkında verilen yakalama kararının ardından işlemleri tamamlanan Çevik Bir ve Çetin Doğan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Covid-19 testi yapıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cezaevine girmeden önce Covid-19 testi için hastaneye getirilen Çetin Doğan polislerin eşliğinde zor yürürken, Çevik Bir daha dinç göründü. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 testleri tamamlanan 28 Şubat'ın iki eski komutanı ayrı ayrı araçlarla Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildiler.

“Üzülmesinler”

Cezaevi önünde araçlar kontrol edilirken aracın kapısını açan Çetin Doğan bir yakınına, “Üzülmesinler. Ben bunu kişisel bir mazeret olarak görmüyorum” dedi. 28 Şubat'ın iki eski komutanı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine teslim idildiler.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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