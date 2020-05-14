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Cesedin hareketi kameralara yansıdı!! Canlı canlı mı gömülüyordu?

Koronavirüsü bizlere daha neler gösterecek,neler izletecek..Ancak bu görüntü hiç hoş olmadı!

Cesedin hareketi kameralara yansıdı!! Canlı canlı mı gömülüyordu?
14 Mayıs 2020 Perşembe 11:03

Haberler sitesinin haberine göre bugün çok garip bir görüntü Endenozya'dan geldi.Corona virüsü nedeni ile hayatını kaybeden kişi gömülüyordu.O an da bir cep telefonu defini kaydediyordu.Ancak inanılmaz görüntü o cep telefonunun kamerasına yansıdı.!

Tabutun içindeki cesette bir an bir hareketlilik oldu!

Edinilen bilgiye göre cenaze gerçekti,ölüm sebebi de koronavirüs. Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Manoda'da ilginç bir olay meydana geldi. Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden erkek bir vatandaşın defni sırasında hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

OLAY SOSYAL MEDYA DA PATLADI,ACEBA CANLI CANLI MI GÖMÜYORLARDI

Sosyal medyada bir anda yayılmaya başlayan görüntüde, Kovid-19'dan yaşamını yitiren erkeğin cansız bedeninin toprağa verildiği görülüyor. Görüntüde, rahibin dua okuduğu sırada mezara indirilen tabutun içinde bir hareketlenme oluyor.

Toprağa verilen şahsın halen canlı olup olmadığı bilinmiyor ancak tabutun görüntüsü sosyal medyada hızla yayılınca bazı kullanıcılar gömülen erkeğin son bir kez el salladığını yazdı. Öte yandan hastanın canlı canlı gömülmesinden endişe ediliyor.

İŞTE O ŞOK EDİCİ GÖRÜNTÜ

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