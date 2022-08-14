Cerablus'ta Türk bayrağını indirmeye yeltenen 6 hain gözaltında

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli muhalifler ve yönetim arasında uzlaşma sağlanması gerektiği söylemini çarpıtarak protesto başlatıp Türk bayrağını indirmeye çalışan 6 şahıs gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nın Suriyeli muhalifler ile Suriye yönetimi arasında uzlaşmaya gidilmesi gerektiği açıklaması yanlış lanse edilmişti.

Bu nedenle ise Suriye'nin Cerablus ilçesinde protesto gösterileri başladı.

Esad rejimi ile görüşülmesine karşı çıkan Suriyelilerin Cerablus’ta çıkardığı olaylar esnasında Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı.

Türk bayrağına el uzatanlar hakkında soruşturma

Provokatörlerin halkı kışkırtmak için Türk bayrağını indirmeye çalışması tepki çekerken, Gaziantep Cerablus Jandarma Danışman Komutanlığı ile Cerablus Askeri Şurta olayla ilgili soruşturma başlattı.