bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Cep telefonu satışında ÖTV düzenlemesi yapıldı

Cep telefonuna getirilen yeni ÖTV matrahı, değeri 1.500-3 bin lira arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin liranın üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.

Cep telefonu satışında ÖTV düzenlemesi yapıldı
Ömer
Ömer
19 Nisan 2022 Salı 13:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda  öğrencilerle bir araya geldiği bir etkinlikte, teknolojik ürünlerde vergi indirimi talebine Maliye Bakanlığı ile yapılacak çalışmalardan sonra adım atabileceklerini söylemişti.

Bugün de Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu talep yerine getirildi.

Kararla birlikte cep telefonu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları yeniden belirlendi.

Düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi.

Fiyatlar düşecek

Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.

Üst fiyat sınırı 1.500 liraya çıkartıldı

Buna göre, yüzde 25'lik ÖTV oranına tabi ÖTV matrahı 640 lira olan cep telefonlarında bu tutar 1.500 liraya çıktı.

3 bin lira üzerindeki telefonlara yüzde 50 vergi

Yüzde 40'lık ÖTV oranına sahip, 640 liradan 1.500 liraya kadar ÖTV matrahına sahip cep telefonlarında ise bu tutar, 1.500 liradan 3 bin  liraya şeklinde değiştirildi.

Cep telefonu ÖTV oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Telefonda daha önceki ÖTV değerleri

Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 lirayı geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2 bin 400 liralık ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

Tercihler yerli üretime kayacak

Yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli üretime kayarak cari açığın da azaltılması bekleniyor. Ayrıca, değişiklikle yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor.

Yerli imalat artacak

Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı cep telefonlarına olan talebin düşük ÖTV oranına tabi telefonlara yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı telefon ithal edilmesi, yerli imalatın artması, buna bağlı ithalat miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

Tütünde ÖTV düzenlemesi yapıldı

Reuters'in haberine göre, Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile cep telefonunun dışında tütünde de Yeni ÖTV düzenlemesine gidildi.

Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan sarmalık tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.

Fermente içecekte ÖTV oranı artışı yapıldı

Aynı gazetede yayınlanan diğer Cumhurbaşkanı kararıyla elma, armut ve bal şarabı gibi fermente edilmiş diğer içeceklerde maktu ÖTV tutarı, bazı tütünlerde de ÖTV oranı artırıldı.

Karara göre, fermente edilmiş diğer içeceklerde 17,3457 lira olan maktu ÖTV tutarı 29,5849 liraya, 500 gram ve daha yüksek miktarda ambalajlarda olan tütünlerde ÖTV oranı yüzde 40'dan yüzde 55'e çıkarıldı.

Tütünlerde maktu ÖTV tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ÖTV matrahı nedir

ÖTV matrahı ürünlerden alınacak vergi miktarını belirlemede kullanıyor.

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den peş peşe Suriyeli açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den peş peşe Suriyeli açıklamaları
0
Emeklilerin bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan tarihlerinde yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan tarihlerinde yatırılacak
0
Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu
Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.