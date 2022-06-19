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Cenazede tabutu mezara indirilen kadının cesedi kefenden fırladı, 200 kişi dondu kaldı

İngiltere'nin Stockport kentinde vefat eden 53 yaşındaki Elaine McGuire için cenaze töreni düzenlendi. Tabutun tam mezara indirilmesi sırasında kefenin ve mezarın dar olması nedeniyle McGuire'nin cesedi kefenden fırladı, cenazeye katılan 200 kişi ise yaşananlar karşısında dondu kaldı.

Cenazede tabutu mezara indirilen kadının cesedi kefenden fırladı, 200 kişi dondu kaldı
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2022 Pazar 10:09

İngiltere'de eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Vincet McGuire, derin üzüntü içinde çok sevdiği hayat arkadaşının cenazesini kusursuz bir şekilde planladı. Karısının cansız bedenini evlerinin yakınlarındaki bir mezarlığa defnedilmesini planlayan Vincet, 200 aile ve arkadaşının katılımıyla bir cenaze töreni hazırladı. Ancak cenazede yaşananlar bir anda herkesi dehşete düşürdü.

Cenaze töreninin sonlarına doğru Elaine'in cansız bedeninin bulduğu tabut kazılan çukura gömülecekti. Ancak çukurun dar olması ve tabutun sığmaması üzerine olaylar bir anda karıştı. Elaine'in tabutu yere indirilirken bir anda kefeni dışarı çıktı ve çukura sıkıştı. Mezarlık görevlilerinden biri kadının kafasını tabuta geri koymaya çalışırken bir diğer görevlisi ise çukuru genişletmeye çalışıyordu.

Elaine'in 80 yaşındaki annesi Josie Buckley, "Korkunçtu. Şimdiye kadarki en kötü deneyim. Televizyonda bir komedi izlemek gibiydi, gerçek değildi. Bu kadar trajik olmasaydı komik olurdu." dedi.

Yaşadıklarından ötürü geceleri hala uyuyamadığını söyleyen Vincent McGuire, "Onu öyle görmek şoke edici ve utanç vericiydi. Elaine'e en iyi vedayı yapmak istedim ama her şey çöp oldu. Eğer çocuklarım olmasaydı töreni en baştan düzenlemek için yeniden uğraşırdım. Ancak ailem bunu yapmamı istemiyor" diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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