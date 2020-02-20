Cemre Nedir ? İlk Cemre Ne zaman Düşer? Cemre Topraya Suya Nezaman Düşer...İşte detaylar

Cemre Nedir ? İlk Cemre Ne zaman Düşer?

Cemre Nedir ? İlk Cemre Ne zaman Düşer? Cemre Topraya Suya Ne zaman Düşer...İşte detaylar

Bahar'ın müjdecisi olarak bilinen cemre düşmesi şubat ayı devam ederken araştırılan mevzular arasında soğuk havaların geride kalarak havaların ısınmaya başlaması

Cemrenin ilk zamanı 19-20 şubat tarihli olarak hava ya düşer ikincisi de 26-27 Şubat tarihinde suya düşecektir.Üçüncü Cemre ise 5-6 martta toprağa düşer

ilk Cemre baharın müjdesi dir havaların ısınması baharın merhaba değişi ile nevruz kutlamaları eşlik eder.Aslında Cemre kelimesi arapça kökenli olup sonradan bizim kendi dilimize geçmiştir

Genel olarak cemre Halk dilmizde şu çağrışımları yaratır bu konu ise Havada bulunan ateş kaynaklı ısının korunması sürdürülmesidir ve bu ateşin ısı olarak işlev gördüğü devamında sıcaklık getireceği kanaati taşır

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