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Cem Yılmaz'a nafaka indirimini İstinaf Mahkemesi Bozdu

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin Türk Lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını, istinaf mahkemesi reddetti.

Cem Yılmaz'a nafaka indirimini İstinaf Mahkemesi Bozdu
Kamusaati
Kamusaati
29 Kasım 2022 Salı 21:33

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu ile komedyen Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi.

Ünlü komedyen, boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Cem Yılmaz, dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı.

Cem Yılmaz indirim istemişti

Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk Lirasına indirilmesini istedi. Mahkeme ise Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk Lirası nafaka ödemesini kabul etti.

Ahu Yağtu kabul etmedi

Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk Lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı, istinaf mahkemesine başvurdu.

İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade ederek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi.

Karar bozuldu

İstinaf mahkemesi, başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu. Böylelikle Cem Yılmaz, 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek. Cem Yılmaz'ın 2 hafta içinde itiraz dilekçesi sunarak, kararı Yargıtay temyiz yoluna taşıma hakkı da bulunuyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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AYHAN yıldız - 49 dakika önce
20 ay evli kal, 9 yıldır nafaka öde. bu nasıl bir sistem lan? gençler sırf bu nedenle evlenmeye korkuyorlar. böyle sistem mi olur? artık kadınlar da erkekler gibi her yerde çalışabiliyorlar. neden erkeklere bu işkence reva görülüyor? neden erkek nafaka ödüyor? bu ülkede ya kadın olacaksın ya ahyvan ya da ağaç. erkek olma da ne olursn ol.
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melisa - 49 dakika önce
Kazancı yatırımı varsa var sana ne beraber mi kazandın 20 ayda
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