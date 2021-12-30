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Çekmeköy'deki İETT'de yabancı uyruklu çocuklar oturdukları yerden kaldırıldı

Yabancı uyrukluların İETT otobüsünde oturması nedeniyle çıkan kavgada, yolcular birbirlerine yumruklarla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'deki İETT'de yabancı uyruklu çocuklar oturdukları yerden kaldırıldı
30 Aralık 2021 Perşembe 10:33

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yolculuk eden bir adam, yabancı uyruklu şahıslardan rahatsızlık duydu.

İddiaya göre yolcu, anneleriyle beraber otobüse binip, koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi.

Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu.

YUMRUKLU KAVGAYA TUTUŞTULAR

Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü.

KADINLAR ÇIĞLIK ATTI

Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Otobüste, çocukları oturdukları yerden kaldırma nedeniyle çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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