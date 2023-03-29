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Çekiliş tamamlandı! Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oldu

Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belli oldu. Çekilişin sonuçları Togg'un resmi web sitesinden duyuruldu. Togg almaya hak kazanan 20 bin talihliye 2023 yılında teslimat yapılacak.

Çekiliş tamamlandı! Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
29 Mart 2023 Çarşamba 22:48

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X'te çekiliş heyecanı yaşandı. Ön sipariş sahiplerini belirlemek için bugün saat 19.00'da canlı yayında noter eşliğinde çekiliş yapıldı.

Dijital çekiliş, Togg'un Youtube kanalından ve TRT Haber'den canlı yayınlandı. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Çekilişte ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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