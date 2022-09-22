Cebinde 5 TL olanlar parasını kontrol etsin çünkü bu 5 TL'nin değeri aslında 50 bin TL!

Son günlerde basında önemli bir yere sahip olan hatalı basılan paralara bir yenisi daha eklendi. 50 ve 200 TL'lik banknotların ardından 5 TL'lerde de basım hatası olduğu ortaya çıktı. Koleksiyoncuların ilgisini çekeceğini düşünen vatandaşlar, hatalı basılan 5 liraları 50 bin TL'ye satışa koydu.
5 TL'LİK BANKNOT 50 BİN TL'YE SATIŞTA
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan Sezgin Yılmaz, yaptığı alışveriş sonrasında aldığı 5 TL'nin hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesindeki 5 rakamının yarısının olmadığını gören Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürerek hatalı basım olduğunu öğrendi. Koleksiyonerlerin ilgisini çekeceğini düşünen Yılmaz, 5 TL'lik banknotu 50 bin TL'ye satışa çıkardı.
5 TL'LİK BANKNOTA BİLGİSAYAR
Düzce'de yaşayan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Yasenur Durmaz ise hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL'sini sosyal medya hesabından 1000 TL'ye satışa çıkardı. Uzaktan eğitim için yeni bir bilgisayar almak istediğini belirten Durmaz, "Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Dizüstü bilgisayarımın ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyorum. Annem ekmek almak için 5 TL verdi. 5 TL'ye baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha öncede bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 TL'lik banknotu 1000 TL'ye satışa koydum. Satabilirsem ikinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
200 TL'LİK HATALI BANKNOTA 55 BİN TL DEĞER BİÇTİ
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Hüseyin Güzel, koleksiyon değeri taşıdığını düşündüğü yanlış basım 200 TL'yi satışa çıkardı. Hatalı basım 200 TL'ye 55 bin TL değer biçen Güzel, üzerinde iki sıfırı olmayan 200 TL'sinin biran önce satılmasını istiyor.