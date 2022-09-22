Cebinde 5 TL olanlar parasını kontrol etsin çünkü bu 5 TL'nin değeri aslında 50 bin TL!

Son günlerde basında önemli bir yere sahip olan hatalı basılan paralara bir yenisi daha eklendi. 50 ve 200 TL'lik banknotların ardından 5 TL'lerde de basım hatası olduğu ortaya çıktı. Koleksiyoncuların ilgisini çekeceğini düşünen vatandaşlar, hatalı basılan 5 liraları 50 bin TL'ye satışa koydu.

5 TL'LİK BANKNOT 50 BİN TL'YE SATIŞTA

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan Sezgin Yılmaz, yaptığı alışveriş sonrasında aldığı 5 TL'nin hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesindeki 5 rakamının yarısının olmadığını gören Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürerek hatalı basım olduğunu öğrendi. Koleksiyonerlerin ilgisini çekeceğini düşünen Yılmaz, 5 TL'lik banknotu 50 bin TL'ye satışa çıkardı.