Çaykur çaya yüzde 43 zam yaptı

Çaykur, kuru çay ürünlerine ortalama yüzde 43 oranında zam yaparken 1 kilo turist çayı 127 TL'ye çıktı.

Ülkede en çok tüketilen içecek olan çay tiryakilerine üzücü haber geldi.

Çaykur, çay fiyatlarına zam yaptı.

Çaya Yüzde 43 zam geldi

2023 yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11.30 TL olarak açıklanmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarında artışa gitti.

Kurum tarafından ürünlere yüzde 43 zam uygulanırken yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Turist çayı 110 lira oldu

Buna göre 1 kilogram Çaykur Rize Turist çayı 127 TL'ye raflardaki yerini bulacak.

Yeni listeye göre en yüksek fiyat ise 1 kilogramlık filiz çayda olurken bu ürün için 145 TL satış fiyatı tavsiye edildi.