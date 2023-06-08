0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0

Çaykur çaya yüzde 43 zam yaptı

Çaykur, kuru çay ürünlerine ortalama yüzde 43 oranında zam yaparken 1 kilo turist çayı 127 TL'ye çıktı.

Çaykur çaya yüzde 43 zam yaptı
Kamusaati
Kamusaati
08 Haziran 2023 Perşembe 21:13

Ülkede en çok tüketilen içecek olan çay tiryakilerine üzücü haber geldi.

Çaykur, çay fiyatlarına zam yaptı.

Çaya Yüzde 43 zam geldi

2023 yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11.30 TL olarak açıklanmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarında artışa gitti.

Kurum tarafından ürünlere yüzde 43 zam uygulanırken yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Turist çayı 110 lira oldu

Buna göre 1 kilogram Çaykur Rize Turist çayı 127 TL'ye raflardaki yerini bulacak.

Yeni listeye göre en yüksek fiyat ise 1 kilogramlık filiz çayda olurken bu ürün için 145 TL satış fiyatı tavsiye edildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
0
Portekiz, 4 günlük çalışma düzenini deneyecek
Portekiz, 4 günlük çalışma düzenini deneyecek
0
Araç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine büyük zam
Araç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine büyük zam
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.