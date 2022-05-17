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Çaya yüzde 43,7 oranında zam yapıldı

Çaykur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatına yüzde 73 zammı açıklamasının ardından kuru çay fiyatına yüzde 43,7 oranında zam yaptığını açıkladı.

Çaya yüzde 43,7 oranında zam yapıldı
Kamusaati
Kamusaati
17 Mayıs 2022 Salı 01:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Rize-Artvin Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada, çay alımının 3,87 liradan 6,70 liraya çıkarıldığını duyurmuştu.

Erdoğan, kilogramda 13 kuruş olan desteğin de 30 kuruşa yükseltildiğini  açıklamıştı.

Yüzde 43,71'lik zam

İstanbul başta olmak üzere ortalama bir kafede bardağına 7 ila 10 lira ödenen çayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Çaykur, çaya zam yaptı.

TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor.

Enflasyon sepetine etkisi olacak

Buna göre yüzde 43.71'lik zammın manşet enflasyona etkisi 0.24 puan olacak hesaplanıyor.

Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki mayıs ve haziran enflasyon rakamlarında görülecek.

Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

1 kilogramlık paketin fiyatı 19,66 TL arttı

Öte yandan Çaykur, 1000 gramlık bir çay paketini 45 TL'den satışa sunuyordu.

Gelen zammın ardından 45 TL'den satılan çay zamla birlikte 64,66 TL'ye satılacak.

Böylelikle 1 kilogramlık bir çayın fiyatı 19,66 TL artmış oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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