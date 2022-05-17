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Çaya gelen zammı fırsat bilen market zinciri, raflardaki tüm ürünleri toplarken yakalandı

Çaykur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatını desteklemelerle birlikte 7 TL olarak açıklamasının üzerinden 2 gün geçmeden kuru çay fiyatına zam yaptı. Çaydaki fiyat artışı yüzde 43.71 olurken, uyanıklar bunu da fırsata çevirdi. Ankara'da çekilen bir görüntüde, zincir markette görevlinin çayları daha zonra zamlı fiyattan satmak için raflarda topladığı görülüyor.

Çaya gelen zammı fırsat bilen market zinciri, raflardaki tüm ürünleri toplarken yakalandı
Kamusaati
Kamusaati
17 Mayıs 2022 Salı 13:15

Çaykur, 2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından çaya zam yaptı. Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

RAFLARDAKİ ÇAYLARI TOPLADILAR

Art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklenince fırsatçılar harekete geçti. Ankara Sincan'da çaya zam geleceği haberi sonrası bir süpermarket zincirindeki görevli, çay reyonundaki çayları boşalttı. O anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı.

CEZA KESİLDİ

Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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