Çavuşoğlu''ndan "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna yanıt: 18 Mayıs'ta Washington'da bu konuyu görüşeceğiz

ABD Dışişleri, Kongre'ye gönderdiği mektupta Türkiye'ye F-16 satışına olumlu yaklaştıklarını belirtmişti. Konuyla ilgili yöneltilen "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken 18 Mayıs'ta beni Washington'a davet etti. Bu konuyu kapsamlı bir şekilde konuşacağız" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısı için gittiği Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Buça'daki katliamın Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerini gölgelediğini belirten ve tarafları kalıcı ateşkesin imzalanması için Türkiye'ye davet eden Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri'nin Kongre'ye gönderdiği mektupta Türkiye'ye F-16 satışına olumlu yaklaştıklarına yönelik ifade kullanmasını da değerlendirdi.

"BLINKEN 18 MAYIS'TA BENİ WASHINGTON'A DAVET ETTİ"

Basın mensuplarının yönelttiği "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "Mektupta özellikle F-16'ların Türkiye'ye verilmesi ve Türkiye'nin oynadığı rolün önemine değinilmesi önemli. ABD de esasen Türkiye'ye hep böyle baktı. Bazı konularda görüş ayrılıkları oldu. Bizim de rahatsız olduğumuz konular var. Özellikle Suriye konusunda ABD'nin YPG'ye silah desteğini sürdürmesi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken 18 Mayıs'ta beni Washington'a davet etti. Türkiye'ye F-16'ların verilmesi dahil birçok konuyu orada kapsamlı bir şekilde konuşacağız" dedi.

NATO toplantısı başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Ortaklarımızla bu toplantının düzenlenmesi önemliydi. Son oturumu ise Ukrayna'ya nasıl yardım edebiliriz, bu savaşı nasıl durdurabiliriz bunları konuşmak için düzenlediğimiz bir oturum oldu. Toplamda 3 oturuma katıldık. Görüştüğümüz tüm muhataplarımız ve oturumlarda da birçok müttefikimiz Türkiye'nin oynadığı bu rolden dolayı duydukları memnuniyeti bir kez daha dile getirdiler.

"BU ZORLU ŞARTLARDA MÜZAKERELERİ DEVAM ETTİRMEK ÖNEMLİ"

Buça'dan ve İrpin'den gelen görüntüler elbette müzakereleri gölgeledi. Daha doğrusu oluşan göreceli pozitif atmosferi gölgeledi. Ancak her şartta yine müzakerelerin sürmesi gerekiyor, Zelenskiy'nin de söylediği gibi 'Bir Ukraynalı olarak müzakere yapmamam lazım ama bir cumhurbaşkanı olarak müzakereleri sürdürmem gerekiyor' dedi. Bu zorlu şartlarda da müzakereleri devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BU YIL GÜRCİSTAN'I ZİYARET ETME PLANI VAR"

Dünden bu yana ikili görüşmelerimiz de oldu. Gürcistan'ın yeni dışişleri bakanı ile de görüştük. Kendisini tebrik ettik. Gürcistan da komşumuz ilişkilerimiz de çok iyi. Cumhurbaşkanımızın da bu yıl Gürcistan'ı ziyaret etme planı var. Yine İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile de görüştük. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştük son olarak. Özellikle güvenlik garantileri noktasında ismi geçen ülkelerin netleştirilmesini konuştuk.

"MARİUPOL'DE 30 CİVARI VATANDAŞIMIZ VAR "

Denizden tahliye konusunda hem Ukrayna hem de Rusya tarafı ile görüşmelerimiz sürüyor. Mairupol'de halen 30 civarında vatandaşımızın da refakatçisinin olduğunu biliyoruz. İnşallah onları da güvenle çıkaracağız. Dediğim gibi Buça'daki görüntüler gölge düşürdü. Ama müzakereler devam ediyor. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. En çok müzakereler konusunda Türkiye'ye güvendiklerini de söylediler. Biz de bir an önce kalıcı ateşkes ve güvenlik garantileri anlaşmasının imzalanmasının gerektiğini söyledik. Sonuçta gerek toplantılar gerekse ikili görüşmeler bakımından verimli bir NATO Dışişleri Bakanları toplantısı geçirdiğimizi söyleyebilirim. Türkiye her zaman uluslararası hukuktan yana ilkeli bir tutum sergiliyoruz Türkiye hiçbir zaman başka ülkelerin çıkarlarını destekleyen tutumda olmamıştır. İnşallah müttefiklerimiz, bu savaş elbette geçer sonrasında da Türkiye'nin oynadığı rolü inşallah müttefiklerimiz unutmaz.

OLASI LİDERLER ZİRVESİ SENARYOSU

Özellikle İstanbul'da biliyorsunuz Ukrayna Rusya tarafına bir belge verdi ve Rus tarafı Putin'e ileteceklerini söyledi. Burada 2 senaryo var. Birinci senaryoda burada mutabakata vardıktan sonra önce dışişleri bakanları bir araya gelecek sonra liderler bir araya gelecek. İkinci senaryoya göre ise liderler ve dışişleri bakanları aynı anda bir araya gelecekler, cumhurbaşkanımızın huzurunda belgeyi imzalayacaklar. Türkiye olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediğimizi söyledik prensip olarak her ülke de buna sıcak baktı. Görüşme sonrası Rusya Kiev bölgesinden çekildikten sonra Kiev büyükelçiliğimizi gönderdik. Zaten tamamen kapatmamıştık. Odessa başkonsolosluğumuz da Moldova'ya daha yakına göndermiştik. Yarın da Odessa Başkonsolosluğumuzu geri göndereceğiz.

MISIR İLE İLİŞKİLER

İlişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. İlerleyen günlerde de atacağız. Biz mevcut maslahatgüzarımızın süresi dolduğu için başka arkadaşımızı gönderdik. Karşılıklı büyükelçilikleri atama kararı aldığımız zaman da elbette adım atarız."