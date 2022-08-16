Çarşı ve Mahalle Bekçilerine Yeni Düzenleme!, Bekçiler Artık Gündüz Çalışamayacaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili çarpıcı bir karara imza attı. Bekçilerle ilgili yeni karar 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi. Düzenlemeyle göre bekçilerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili düzenlemeler yaptı. Yapılan yeni düzenlemeler 81 il emniyet müdürlüğüne bildirildi. Düzenlemeye göre, bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları 'gündüz çalışma olurları' sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." denildi.

GÜNDÜZ GÖREVLENDİRİLMESİNE SON VERİLDİ

2019 yaz aylarından itibaren terör riski olmak üzere diğer risklerin değerlendirilmek suretiyle özellikle birtakım doğu illerinin ilçelerinde personelin can güvenliği dikkate alındığında gündüz görevlendirilmesinin de uygun değerlendirildiği belirtilmişti.

Yapılan yeni düzenlemeye göre;