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Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Görevlerini büyük bölümünü gece icra eden çarşı ve mahalle bekçileri, beraber görev yaptıkları emniyet personeli gibi yıpranma hakkı talep ediyor

Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor
07 Aralık 2021 Salı 12:17

Son yıllarda Emniyet Teşkilatı bünyesinde göreve başlatılan Çarşı ve Mahalle Bekçileri de tıpkı Emniyet güçlerinde görev yapan diğer mensuplar gibi çalışmakta ve görevlerini gece icra etmektedir.

Emniyet teşkilatında Çarşı ve Mahalle Bekçileri 2008 yılına kadar Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapıyordu. 2008 yılında yapılan bir yasal düzenleme ile Yardımcı Hizmetler sınıfından Emniyet Hizmetleri sınıfına alındılar. Ancak bekçiler, polisler ile birlikte omuz omuza görev yapmalarına rağmen, kendilerine yıpranma payı verilmemesinden şikayetçi.

 

O dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bekçilere yıpranma payı verileceği sözünü vermişti ama bu sözler bugüne kadar yerine getirilmedi.

Görevleri başında tehdit, yaralanma ve ölüme kadar gidebilen ağır risk ve tehlike altında görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri çalışma şartlarındaki olumsuzluklara rağmen yıpranma hakkı lamamaktadır.

 

Genel kolluk kuvvetleriyle benzer işi yapan, büyük bir özveri ile zor şartlar altında çalışan ve yıpranma payına sahip olan asker ve polisler gibi Çarşı Mahalle Bekçileri de kendilerine yıpranma payı verilerek mağduriyetin aşılmasını talep etmekte...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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