Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı

Bolu'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana kazada araçlardan birindeki şahıs yola fırlayarak yaşamını yitirdi. 3 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, yaşamını yitiren şahsın yakınları olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.
Saat 11.00 sıralarında, D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, Bolu yönüne giden Emrah Durkan'ın kullandığı otomobil, kavşaktan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Gıvan'ın otomobilinde bulunan Mustafa Önder, yola fırladı. Önder, kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan Hasan Durkan ile sürücüler ise yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mustafa Önder'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, bölgeye gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte olay yerinden fotoğraflar:
Kaynak: Demirören Haber Ajansı