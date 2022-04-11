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Cari işlemler hesabı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar oldu. Böylece cari denge dört ay üst üste açık vermiş oldu.

Cari işlemler hesabı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar açık verdi
Ömer
Ömer
11 Nisan 2022 Pazartesi 10:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari denge şubatta 5,15 milyar dolar açık verdi. Bu rakamın ardından 12 aylık cari açık 21,85 milyar dolara yükseldi. Böylelikle cari dengede aylık açık serisi dördüncü aya girdi.

Ayrıntılar geliyor...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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