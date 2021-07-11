Çankaya'da sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Bodrum'da günübirlik tekne turu ile mavi yolculuğa çıkan Fas ve Fransız turistler girdikleri Ilıca Mağarası'nda iki kişi tarafından tacize uğradıklarını iddia etti. 6 turist kadından 4'ü çığlıklar atarak mağaradan çıkarken, karanlıkta vücutlarının okşandığını ve öpülmeye çalışıldıklarını öne sürerek iki kişiden şikayetçi oldu. Tacizle suçlanan A.Ç., "Mağara çok dar ve karanlıktı ilerledikçe tüneller küçüldü, fazla insan da olunca burada birbirimize çarpmış olabiliriz. İftira atıyorlar" dedi.