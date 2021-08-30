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Cani koca, 7 çocuk annesi eşini su dolu leğende boğarak öldürdü

Şanlıurfa'da eşine az rastlanır bir cinayet işlendi. 46 yaşındaki Ahmet Tokay, tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay'ı ellerini bağlayıp, içine su doldurduğu plastik leğende boğarak öldürdü. Cinayet sonrası kendisini ihbar eden katil zanlısı gözaltına alındı.

Cani koca, 7 çocuk annesi eşini su dolu leğende boğarak öldürdü
30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:33

Selçuklu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Ahmet Tokay (46)ile eşi Hediye Tokay (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİN ELLERİNİ BAĞLAYIP LEĞENDE BOĞDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Tokay, iddiaya göre ellerini bağladığı eşi Hediye Tokay'ın başını su dolu plastik leğene sokarak boğdu.

KENDİSİNİ İHBAR EDİP CANSIZ BEDENİN BAŞINDA BEKLEDİ

Tokay, eşinin ölümünün ardından polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbarla olay yerine gelen ekipler 7 çocuk annesi Hediye Tokay'ı elleri bağlanmış ve yüzüstü şekilde hayatını kaybetmiş olarak buldu. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşini öldüren Ahmet Tokay ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cani koca, 7 çocuk annesi eşini su dolu leğende boğarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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