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Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü

Konya'da lise 1'inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki kız çocuğu, 25 yaşındaki ağabeyi tarafından bıçakla boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ağabeyin, şizofreni tedavisi için yatırıldığı hastaneden bugün kaçıp, eve gelerek cinayeti işlediği belirlendi. 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı da öğrenilen ağabey, cinayetten bir süre sonra eve döndüğünde polis tarafından gözaltına alındı.

Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü
17 Mart 2021 Çarşamba 00:43

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta saat 18.10 sıralarında meydana gelen olayda, eve gelen aile bireyleri, evde bulunan Yağmur B'nin kapıyı açmaması ve kapının da kilitli olması üzerine endişelenerek polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen ve çilingir yardımıyla eve giren polis, lise öğrencisi Yağmur B'yi bıçakla boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrolde talihsiz kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, yaptığı araştırmada Yağmur B'nin şizofreni tedavisi için bugün Konya Şehir Hastanesi'ne yatırılan ve hastaneden kaçan ağabeyi Soner B. tarafından öldürüldüğünü belirledi.

Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü

TEKRAR EVE DÖNDÜ

Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, Soner B'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.

25 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü

Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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