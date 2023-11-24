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Canan Karatay uyardı: Bu besini evinize sokmayın! Yavaş yavaş öldürüyor!

Canan Karatay uyardı: Bu besini evinize sokmayın! Yavaş yavaş öldürüyor!

Canan Karatay uyardı: Bu besini evinize sokmayın! Yavaş yavaş öldürüyor!
Admin
Admin
24 Kasım 2023 Cuma 13:36

Sağlıklı beslenme alanında yaptığı açıklamalarla kimi zaman sert bir şekilde eleştirilen Prof. Dr. Canan Karatay, yine şoke eden açıklamalarıyla gündeme geldi. '20 hastalığın nedeni bu yiyecek' diyen Karatay, bu besini sakın ağzınıza sürmeyin diyerek uyardı.

Sakın mutfağınıza sokmayın! İşte Canan Karatay'ın asla ağzına sürmediği o besin... 

Ezber bozan açıklamalarıyla her yaş grubunun yakından takip ettiği Canan Karatay bu sefer üstüne basa basa uyardı. 

Sakın bu besini mutfağınıza sokmayın!

Her öğünde mutlaka yiyoruz ancak zararı oldukça fazla. Hem vücudu zehirliyor hem de beynin fonksiyonlarını yerine getirmesine engel oluyor.

Ülkemizde ekmek tüketimi oldukça fazla. Her öğünde mutlaka tükettiğimiz beyaz ekmek adeta yavaş yavaş öldürüyor. Canan Karatay, üstüne basa basa uyardı 20 hastalığa neden oluyor. Uzak durun!

Beyaz ekmeğin 20 hastalığa neden olduğunu ve beynin düşünme yeteneğini engellediğini söyleyen Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar; ALS, dikkat dağınıklığı, otizm, diyabet, osteopeni, beyin bulanıklığı,kanser, sık sık hastalanma, süt ürünlerinde entolarans, büyüme geriliği, depresyon, mide bağırsak gazı, kısırlık, migren, sık sık düşük yapma, Alzheimer, sık acıkma, Parkinson, burun tıkanıklığıdır" dedi.

Modern buğdayın oldukça zararlı olduğunu belirten Canan Karatay, "Modern buğdaydan ve kuru mayayla yapılan ekmek zararlıdır.

Modern buğday cüce buğdaydır, hibrittir. Hibrit olduğu için içinde gluten çok fazladır. İşte o gluten her türlü hastalığın sebebidir.”

Glutenin mikrobiyom dengeyi alt üst ettiğini belirten Prof. Dr. Karatay, "Çünkü gluten vücuda girdiği zaman bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. 

Mikrobiyom dediğimiz dengeyi alt üst ediyor, ondan sonra hastalıklar başlıyor, o yüzden ekmek yemeyin diyoruz.

Çünkü Türkiye'de çok fazla ekmek ve unlu mamüller tüketiliyor" dedi. Beyaz ekmek, beyaz undan yapılan bir ekmek çeşididir. Bu undan yapılan ekmeklerin çok tüketilmesi, bazı sağlık sorunlarına neden olabilir.

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