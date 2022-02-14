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Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişi Millet İttifakı'nı karıştıracak!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, bir süre önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkındaki sözleri, partilerin geçtiğimiz günlerde bir araya gelmesinin ardından tekrar gündem oldu.

Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişi Millet İttifakı'nı karıştıracak!
14 Şubat 2022 Pazartesi 22:37

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi Genel Başkanları bir araya geldi. Oturma düzenine bile aylar sonra karar verilen toplantıdan nihai sonuç çıkmadı, bir sayfalık geçiştirme açıklaması yapıldı.

Toplantıdaki partilerin geçmiş dönemlerde birbirleri hakkındaki görüşleri de tekrar gündem oldu. Özellikle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener hakkında attığı tweet'ler tekrar gündeme geldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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